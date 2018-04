Dieselprisen har økt med litt over to kroner per liter siden 2016, en vekst på nesten 29 prosent.



Ifølge Nationen gir det landbruket en samlet kostnadsøkning på 253 millioner kroner, eller rundt 5900 kroner per årsverk.



Bondeorganisasjonene sier de økte kostnadene må kompenseres i årets jordbruksoppgjør.