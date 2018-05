USAs president Donald Trump hadde i natt en telefonsamtale med Sør-Koreas president der de snakket om hva som kan gjøres for å redde det planlagte toppmøtet med Nord-Korea.

Nord-Korea har truet med å trekke seg fra møtet med Trump som skal være den 12. juni.



De to presidentene ble i telefonsamtalen enige om å samarbeide tett for å sikre at møtet ikke blir avlyst.