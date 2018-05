Disse 10 bedriftene er minst populære blant norske kunder

Handelshøyskolen BI måler hvert år norske forbrukeres kundetilfredshet og lojalitet til norske bedrifter.





Nå har mer enn 6.400 forbrukere sagt sitt – i det som er blitt Norsk Kundebarometer 2018

Rapporten viser at Volvo har Norges mest tilfredse kunder, med en score på 84,6 av maksimalt 100 oppnåelige poeng.





Se topp 10 og bunn 10 nederst i saken!





Vinmonopolet og Toyota følger på de neste pallplassene, rett foran Tesla og Finn.no.

- Dette er bedrifter som tilbyr høy kvalitet og effektive løsninger for sine kunder. Vinnerbedriftene er kontinuerlig opptatt av å forbedre seg, og kjennetegnes av kundefokus i et langsiktig perspektiv, sier prosjektleder for Norsk Kundebarometer ved Handelshøyskolen BI, Pål Rasmus Silseth.





BEST LIKT: Volvo, her representert ved den splitter nye elbilen XC40, topper listen. Foto: AP

Topp 10 (poeng i parentes):

1. Volvo (84,6)

2. Vinmonopolet (83,5)

3. Toyota (83,2)

4. Tesla (82,8)

5. Finn.no (81,9)

6. Skoda (81,7)

7. Flytoget (81,3)

8. Sbanken (81,3)

9. Handelsbanken (81,2)

10. NAF (81,0)





Helt i bunnen av listen ligger dagligvarekjeden Bunnpris, som oppnår bare 56 i poengsum. Også bredbåndsleverandøren NextGentel og DNB Kapitalforvaltning ligger i bunnsjiktet.

Bunn 10 (poeng i parentes):



151. Get (62,4)

152. Plantasjen (62,3)

153. Skeidar (61,2)

154. Lindex (60,9)

155. Stena Line (60,2)

156. Cubus (60)

157. Joker (58,3)

158. DNB Kapitalforvaltning (56,8)

159. NextGentel (56,8)

160. Bunnpris (56)