Distribuerer narkotika over hele landet

Politidistrikter over hele landet opplever at kriminelle gjenger i Oslo distribuerer narkotika ut til resten av landet.

En ringerunde Klassekampen har gjort til alle de 11 politidistriktene viser at lokale kriminelle har relasjoner med gjenger i Oslo.



Leder for seksjon for organisert kriminalitet ved Sør-Vest politidistrikt sier de opplever at det sitter sentrale personer i Oslo og styrer narkotika, som også har nedslagsfelt ute i distriktene.