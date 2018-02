DN: -Frimurerlosjen og handelsstanden økte prisen på Stortingstunnelen

Frimurerlosjen og handelsstanden fikk ja til en foreslått tunnelløsning som alene økte prisen på Stortingets byggeprosjekt med over 400 millioner kroner.

Det skriver Dagens Næringsliv.



Stortingspresident Olemic Thommessen er selv frimurer, men sier til avisen at han ikke har hatt kontakt med losjen i byggesaken - og at han ikke er aktivt medlem lenger.



Frimurerlosjen, som har tilhold i et av Stortingets nabobygg, har ifølge DN hatt flere møter med Stortinget om å flytte innkjøringen til Stortingets nybygg.