DNB freder brevgiroen

Onsdag lanseres også konseptet Bank uten internett, som skal ivareta flere av behovene til de kundene som ikke vil eller kan komme seg på nett.



Banken erkjenner at de ikke har forstått denne kundegruppen godt nok, og at de hadde ventet en raskere overgang til nettbank for alle, melder NTB.



DNB har som andre banker satset hardt på digitalisering de siste årene. Siden 2013 har de lagt ned 460 filialer.