DNB opplyser at Nille skylder banken mange penger, og at eierne ikke vil spytte inn mer kapital.



- Derfor tar vi over selskapet for å sikre vår rolle som långiver på best mulig måte. Det er også den beste løsningen for Nilles ansatte, kunder og samarbeidspartnere , ifølge kommunikasjonsdirektør i DMB, Thomas Midteide.



Nille har i overkant av 360 butikker med 2000 ansatte i Norge.