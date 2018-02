Dobbelt så mange gutter som jenter får utsatt skolestart

– Kjønn er den viktigste faktoren når det gjelder forsinket skolestart. Dobbelt så mange gutter som jenter begynner ett år senere på skolen.

Det sier Sara Cools, som sammen med to andre forskere fra Institutt for samfunnsforskning står bak en studie som viser at flere gutter enn jenter får utsatt skolestart.

Utvalget i undersøkelsen består av alle barn som avsluttet grunnskolen frå 1995 til 2008. Studien viste at desto senere barnet var født på året, desto større var sjansen for at vedkommende fikk utsatt skolestart.

Særlig gjaldt dette barn født i desember. Og blant disse var det dobbelt så mange gutter som jenter som fikk utsatt skolestart med et år.