Den dobbeltdrapssiktede 42 år gamle kvinnen i Kristiansand har det svært tungt og kaller drapssiktelsene for uvirkelig.

Det sier 42-åringen i et intervju med VG.



Kvinnen har nektet å forklare seg til politiet, men til VG, bedyrer hun sin uskyld, og mener politiet er på feil spor.



Kvinnen er siktet for å ha drept eks-samboeren sin og sin far.