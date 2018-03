Døde etter å ha satt fast hodet i kinosete

Personer på stedet hadde allerede startet å gi mannen førstehjelp da ambulansepersonell kom frem. De tok så over, og fikk etter en stund startet mannens hjerte igjen. Han ble så fraktet til sykehus for videre behandling.

Episoden skjedde 9. mars i en kinosal i Birmingham. Syv dager senere døde mannen på sykehus. Kinooperatøren Vue International etterforsker nå hendelsen.

– Vi kan bekrefte at en mann ble tatt med til sykehus etter en hendelse på vår kino i Birmingham 9. mars. Vi er triste over nyheten om at han døde fredag 16. mars, sa en talsmann for Vue International etter dødsfallet.

– En full etterforskning av hendelsen er pågående. Våre tanker og kondolanser går til familien, som har vår fulle støtte og assistanse, sier talsmannen videre.