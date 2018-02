62-åringen drepte sine to døtre på seks og ni år i Dallas i 2001, mens jentenes mor var vitne til drapet over telefon.



Battaglia har tidligere sagt at han ikke var sikker på om han var skyldig i drapene. 62-åringens forsvarer mener han var for mentalt syk til å bli henrettet.



Henrettelsen den tredje så langt i USA i år.