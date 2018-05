Dermed har dødstallet nå økt til 111.



Etter at den 23 år gamle kvinnen mistet livet i natt, er det bare to kvinner som fortsatt lever. Også for begge de to er imidlertid tilstanden kritisk.



Årsaken til flyulykken er fortsatt ikke kjent, men den svarte boksen er funnet og kan gi svar etter at den er undersøkt.