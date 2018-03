I Sverige har en tingrett frikjent en mann som var tiltalt for konemishandling fordi tingretten mente mannen kom fra en god familie.

I tillegg mente tingretten at det ikke var uvanlig at kvinner løy om å bli mishandlet og truet.



Dommen har skapt sjokkbølger i Sverige. Den anerkjente svenske kriminologen Leif GW Persson kaller saken en skam for det svenske rettssystemet.



Dommen er anket.