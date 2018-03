En 18 år gammel gutt er dømt til tre måneders betinget fengsel for å filmet en 16 år gammel jente som har sex med en annen, og delt video og bilder av dette.

Straffen er 30 dager kortere enn aktors påstand, melder Drammens Tidende.



18-åringen, som var 17 da han tok opp filmen, begrunnet delingen med at han ville vise kompisen at jenta var utro, men sa i retten at han angrer og ikke vil filme mer.