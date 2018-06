Dømt for å ha slått konduktør i skrittet

En 42 år gammel mann er dømt for å ha slått en togkonduktør i skrittet etter en billettkontroll.

Det var på Vestfoldbanen i oktober i fjor at mannen måtte betale et gebyr på 40 kroner.

Etter betalingen skal slaget ha falt. Det var ifølge fornærmede ikke hardt, men forårsaket en kortvarig smerte, skriver Drammens Tidende.



Passasjeren, som selv hevder han bare kom borti konduktøren, fikk lavere straff fordi slaget kom etter at han betalte. Han dømmes dermed til en bot på 2000 kroner, mens politiets påstand var 15 dagers fengsel.