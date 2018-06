To menn i 20-årene fra Nordland er dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en 15 år gammel jente.

Hendelsen skjedde for to år siden. Salten tingrett mener jenta var bevisstløs etter å ha drukket alkohol da voldtekten fant sted.



De to mennene har hele tiden hevdet hun deltok frivillig og at hun ikke var så beruset som retten har lagt til grunn.