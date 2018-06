To menn er dømt til 16 og 17 års fengsel for drapet på Ammerud i Oslo i april 2016.

De to ble dømt for å ha partert den døde kroppen til en 34 år gammel mann, som senere ble funnet i en koffert.



I tillegg er en 29 år gammel kvinne er dømt for likskjending. Den avdøde 34-åringen ble beskyldt for å ha stjålet mindre mengder hasj, som kan være motivet for drapet.