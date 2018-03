Dømt for drapet på 21-åring

En 25 år gammel mann fra Rygge i Østfold er dømt til 13,5 års fengsel for drapet på sin 21 år gamle kjæreste under en hyttetur i i Flå i Hallingdal.

Straffen er strengere enn det påtalemyndigheten ba om.



Ifølge tiltalen ble 21-åringen knivstukket 21 ganger i overkroppen.



Den dømte 25-åringen har ikke bestemt seg for om han vil anke dommen, men har ifølge hans forsvarer, vanskelig for å forstå at retten legger seg over det statsadvokaten mener er riktig straff.