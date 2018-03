En 20 år gammel mann er i Sandefjord tingrett dømt til sju måneders fengsel for å ha solgt falske festivalpass og billetter for nesten 50 000 kroner.

Han må også betale tilbake pengene til de 28 personene han har lurt.



Via Facebook lurte han folk til å kjøpe billetter til Øyafestivalen i fjor sommer. De overførte penger, men fikk aldri det de betalte for.



Mannen er tidligere dømt for lignende forhold.