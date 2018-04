Etter at politiet først henla fire voldtektssaker mot en utviklingshemmet mann så er han nå dømt for ti voldtekter.

Det melder NRK.



Den 40 år gamle mannen ble i Borgarting lagmannsrett tidligere denne måneden dømt til 16 års forvaring for flere voldtekter av andre utviklingshemmede.



Retten mente at forelå stor fare for gjentakelse av nye overgrep.



Hege Salomon, bistandsadvokat for en av kvinnene i saken, er kritisk til at politiet henla de første anmeldelsene mot mannen og at det gikk mange år før saken ble gjenopptatt.