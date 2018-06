Dømt for tre voldtekter

En 18-åring er i Stavanger tingrett dømt til seks års ubetinget fengsel for å ha voldtatt tre unge kvinner i løpet av et halvår i fjor.

To av voldtektene skal ha skjedd mens kvinnene på grunn av søvn eller beruselse var ute av stand til å gjøre motstand. Den tredje skal ha skjedd på et toalett på et utested i Stavanger, der mannen skal ha tatt kvelertak på offeret.



18-åringen har hevdet at det dreide seg om frivillig sex, og hans forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at dommen vil bli anket.