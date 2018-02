Hun må også betale 7000 kroner i erstatning, etter hendelsen i Bodø i slutten av 2016.



De to begynte å krangle etter at han skal ha sølt kebabsaus på antrekket hennes.



Ifølge dommen kastet kvinnen et stearinlys på mannen, i tillegg til at hun slo, klorte, og tok grep om halsen hans.