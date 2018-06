En mann i slutten av 40-årene er dømt til to års fengsel for å ha voldtatt og misbrukt en gutt på under 14 år.

Mannen som er fra Trondheim, filmet også et av overgrepene, ifølge dommen fra Alstadhaug tingrett.



På tross av at han tilstod da han ble avslørt, gikk det to år før saken kom opp for retten.