En 28 år gammel mann er dømt til fire og et halvt års fengsel for å ha utnyttet og voldtatt kjæresten sin gjentatte ganger. Det skriver Fædrelandsvennen.

28-åringen er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for seksuell omgang med barn under 16 år. Rullebladet ble ansett for å være en skjerpende omstendighet da straffen skulle fastsettes.



Tiltalte sa seg ikke skyldig under rettssaken i Kristiansand tingrett.