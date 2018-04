Flere av ofrene var utviklingshemmet, skriver Romerrikes Blad.



I dommen fra Borgarting lagmannsrett står det at overgrepene pågikk helt frem til han ble fengslet, og at det er overhengende fare for at han begår nye overgrep.



Mannen må også betale oppreisning til ni av kvinnene på til sammen 1,5 millioner kroner.