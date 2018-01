Den 56 år gamle mannen som var tiltalt for drap på en medfange i Ringerike fengsel i februar i fjor er dømt til 21 års forvaring.

56-åringen dømmes for å ha knivstukket og drept en 58 år gammel mann som sonet en dom for seksualforbrytelser.



Mannen tilsto drapet da rettssaken startet, og forklarte at han ønsket å drepe pedofile.