Dopingtatt barnevernsansatt fikk jobbe

Det var i januar i år at mannen i 40-årene ble siktet i saken, skriver Dagbladet.



Likevel fikk den dopingtatte mannen gå vakter på en statlig barneverninstitusjon i Bergen etter at han slapp ut av varetekt.



Bufetat Vest beklager det som har skjedd, og begrunner det med for dårlige informasjonsflyt internt.