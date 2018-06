Drapssiktet dømt flere ganger

Mannen som nå er siktet for Sjøvegan-drapet i 1998, er domfelt flere ganger i forskjellige tingretter rundt om i landet.

På slutten av 2000-tallet ble han dømt for ransforsøk mot en eldre kvinne, grovt bedrageri og dokumentfalsk, noe som førte til at han ble utvist fra Norge, skriver VG.



Mannen i 30-årene, som er utenlandsk statsborger og i flere år har oppholdt seg i hjemlandet, ble pågrepet for det 20 år gamle drapet i Sjøvegan da han kom til Oslo onsdag.