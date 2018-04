Tidligere har 47-åringen samtykket til fengsling, men denne gangen begjærte han seg løslatt og mener han ikke er noen fare for samfunnet.



Politiet mener imidlertid at han må sitte fengslet frem til saken kommer for retten.



Etkemannen er siktet for forsettelig drap på kona, men erkjenner ikke straffskyld.