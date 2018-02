Det sier kilder til TV 2.



En 29 år gammel mann er siktet for forsettlig drap på en jevnaldrende mann.



På en pressekonferanse nå i ettermiddag sa politiadvokat Inger Myklebust Ferstad at drapet skjedde under en konflikt mellom flere personer:



Den drapsiktede samtykker til fire ukers varetekt.