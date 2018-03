Drapssiktet i Nittedal erkjenner ikke straffskyld

Advokat Jørund Lægland, som var tilstede under avhør av mannen i natt, sier til P4-Nyhetene at mannen har beskrevet hendelsen som et vådeskudd.



Den siktede mannen ringte selv ambulanse og fortalte om hendelsen, og han ble pågrepet kort tid etter



Politiet gjennomfører nå taktiske og tekniske etterforskningsskritt for å kartlegge hendelsesforløpet.