Siktelsen mot mannen som i natt ble pågrepet og siktet for drap i Oslo, frafalles.

Det melder politiet nå.



Han ble pågrepet etter at en mann ble funnet død i en leilighet på Sandaker.



Politiet begrunner løslatelsen med opplysninger som kom frem under obduksjonen. Den tyder på at den avdøde ikke er påført skader, men døde av naturlige årsaker.