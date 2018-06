Den 41 år gamle mannen som er siktet for å ha drept en 54 år gammel mann på Hellerud i Oslo i fjor sommer, etterforskes nå for drap i Estland.

Ifølge VG har estisk politi vært i kontakt med politiet i Oslo i forbindelse med en flere år gammel forsvinningssak.



41-åringen er mistenkt for å ha drept en forretningspartner som forsvant under mystiske omstendigheter.



Mannen har hele tiden nektet straffskyld for drap.