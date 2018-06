Mannen som er siktet for drapet på Marie-Louise Bendiktsen i Sjøvegan i Troms i 1998, vil samarbeide og la seg avhøre av politiet.

Hans forsvarer, Thomas Hansen, sier til NRK at mannen håper å bli sjekket ut av saken så fort som mulig.



Det var onsdag denne uken at den utenlandske statsborgeren ble pågrepet for drapet, da han ankom Oslo lufthavn.



Det skal foretas nye avhør av mannen neste uke.