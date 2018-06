Drapstiltalt: - Jeg er utrolig lei meg

Det sa den 16 år gamle jenta som står tiltalt for drap og drapsforsøk på Sørlandssenteret i fjor sommer.



Jenta sa at det hun har gjort er umenneskelig og rystende, og at hun er svært lei seg.



Aktor ba i dag om 11 års fengsel og og mener jentas handlinger var nøye planlagt og utført uten følelser og anger.



Hennes forsvarer har bedt om seks års fengsel.