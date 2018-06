Forsvarsminister James Mattis bekrefter at ytterligere to marineøvelser er lagt på is på ubestemt tid, etter forhandlingene med Nord-Korea forrige uke.



Fra før er en større militærøvelse suspendert.



Under forhandlingene i Singapore 12. juni gikk Donald Trump med på å forplikte seg til å droppe militærøvelser i Sør-Korea.