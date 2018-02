DSB ber kommunene ta ansvar

- Kommunene har et særskilt ansvar for at store snømengder fjernes fra tak.



Det sier assisterende direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, Per Brekke.



Fare for kollaps

Det er nå mye snø over hele Sør-Norge.

Torsdag formiddag ble en barnehage på Lillehammer evakuert på grunn av mye taksnø og i går kveld kollapset taket på et forsamlingshus i samme by.

- Vi ser av nyhetsbildet at det har skjedd ting i Oppland. Nå tar DSB en runde med de fylkesmenn i de fylkene det har kommet mye snø og minner dem på å ta en runde med kommunene slik at alle er i stand til å ta unna det som har kommet men også er forberedt på den snøen som kommer, sier Brekke.

- Har satt inn tiltak Eiendomssjef i Lillehammer kommune, Geir Fevang, forteller at kommunen allerede for en måned siden satte i gang med tiltak.

Det ble måkt snø fra tak på skoler, barnehager og boinstusjoner.

- Vi er proaktive. Man er helt på smertegrensen nå om det kommer mer snø eller fuktig vær, sier eiendomssjefen.

Fevang ber nå alle huseiere om å rydde takene for snø.

- Det er med henblikk på det som skjedde i går, sier Fevang.