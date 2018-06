Dyrere å bruke bil i jobben

Det er nå bestemt at satsen for kilometergodtgjørelse skal reduseres fra dagens 4,10 kroner per kilometer til 3,90 kroner



Ifølge selskapet Infotjenester vil arbeidstakerne tape opp mot 300 millioner kroner årlig på endringene.



LO Stat sier til Avisenes Nyhetsbyrå at de er svært skuffet, og mener det nå blir mer lukrativt å leie bil eller ta taxi.