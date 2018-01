Fra og med 1. januar økte satsene for forenklede forelegg.

Det er blitt dyrere både å holde for kort avstand til kjøretøyet foran, og for å bruke mobiltelefon bak rattet uten handsfree.



Blant annet koster det nå opptil 10.000 kroner dersom man har for kort avstand fram til kjøretøyet foran, opplyser politiet.