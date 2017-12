- Den svake norske kronen kan på sikt bety dyrere klær, biler og utenlandsferier for oss nordmenn.

Det sier sjeføkonom i Nordea, Erik Bruce.



Kronen stuper i verdi og har ikke vært svakere mot Euro siden under finanskrisen i 2008 - nå må du ut med 9 kroner og 98 øre for en Euro.



Grunnen til kursfallet er at utenlanske investorer frykter en boligboble, noe Bruce ikke er enig i.