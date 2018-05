Edvald vant på bursdagen

Edvald Boasson Hagen har mange grunner til å feire i dag.

Nordmannen vant den andre etappen av Tour of Norway på sin egen bursdag, 17. mai.

31-åringen var kballsterk i den siste bakken opp til mål i Asker, og ingen av konkurrentene klarte å følge hjulet til Dimension Data-rytteren.

- Han har hatt en vanskelig vintersesong med sykdom og skader. Nå er han i siget, og det er fremdeles nesten to måneder til Tour de France, som er sesongens viktigste begivenhet, sa TV2s sykkelekspert og kommentator Johan Kaggestad like etter målgang.





Tour of Norway fortsetter frem til søndag.

24-åringen ble nummer to på den første etappen med målgang i hans hjemby, Horten, i går. Boasson Hagen er nummer to sammenlagt, to sekunder bak Holst Enger.