To eiendomstopper i Trondheim er dømt til henholdsvis fire og tre år i fengsel for grov utroskap, grovt bankbedrageri og grove regnskapsbrudd.

De to utbyggerne er også dømt til inndraging av totalt 19,2 millioner kroner.



De skal over flere år ha tilført seg selv millionbeløp fra et selskap som slet med økonomien.