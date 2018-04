Eiketre-mysteriet oppklart

Treet var en gave fra Frankrikes president Emmanuel Macron til president Donald Trump, men i går kunne flere nyhetsbyråer fortelle at treet plutselig var borte.



Det hvite hus ville først ikke si noe om saken, men nå er det klart at treet er satt i karantene, melder Reuters.

Det er frykt for at parasitter fra det franske eiketreet skal spre seg til andre trær, - men treet har det fint og skal snart få komme ut i hagen igjen, opplyser det hvite hus.