Retten mener det ikke kan bevises at Nazier gjorde noe galt da han skaffet sin svigerfar oppholdstillatelse i Norge, melder VG.



Påtalemyndigheten mente svigerfaren fikk et fiktivt jobbtilbud i advokatfirmaet for å skaffe han arbeidstillatelse.



Nå varsler eks-advokaten et formidabelt erstatningskrav.