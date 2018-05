Eks-topp i Økokrim hevder han ble truet av Røkke

Røkke var rasende over behandlingen han mente de ga tidligere helseminister Tore Tønne som tok sitt eget liv etter å ha blitt tiltalt for bedrageri.



Ifølge Grimstad var truslene så grove at han sluttet i Økokrim.



Røkke bekrefter via sin advokat, John Christian Elden, at han skjelte ham ut, men sier det ikke var snakk om trusler.