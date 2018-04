Eksamen får stryk

Ekspertene mener dagens eksamensordning er upålitelig og med stor fare for feilvurderinger. Til Dagsavisen sier professor i tekstvitenskap, Kjell Lars Berge, at vi ikke kan ha et system som legger opp til at skolen spiller lotto med de unges fremtid.



Ekspertene mener marginene er for små i karaktervurderingen, noe som kan få store konsekvenser for hva de unge gjør videre i livet.