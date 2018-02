En 48 år gammel mann er tiltalt for å ha drept ektefellen sin i Bergen i april i fjor.

Kvinnen ble funnet død i sengen om morgenen. Dødsårsaken skal være kvelning. Ektemannen er også tiltalt for å ha forsøkt å forgifte henne fire dager tidligere uten å lykkes.



Det er ikke satt av noen dato for rettssaken enda, men det er ventet at den vil vare i fire uker.



Mannen har tidligere nektet straffskyld.