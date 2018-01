Ektemannen ba om hjelp fra politiet to ganger

Ektemannen til savnede Janne Jemtland måtte ringe politiet to ganger før de satte igang leting etter henne. Det kom fram på en pressekonferanse i Brumunddal mandag ettermiddag.

– Den som tok imot meldingen lørdag morgen, oppfattet ikke at dette var en akutt melding med veldig bekymring knyttet til forsvinningen. Samtalen handlet mer om hvorvidt politiet visste noe om hvor hun var. Det ble gjort en avtale om at han måtte ringe igjen hvis hun ikke kom til rette, og dette ble gjort dagen etter, forteller lensmann Terje Krogstad til P4.

Dermed gikk det nesten to dager fra Jemtland forsvant til «politiet trykket på den store knappen», som lensmannen formulerte det.





Han bekrefter at ektemannen er kritisk til at politiet ikke startet tidligere – og opplyser at de har tatt vare på lydloggen for senere å kunne vurdere om politiet handlet riktig.

Politiet opplyste videre at de ikke har noen mistenkte i saken, og at de fortsatt er avhengig av tips fra publikum.

– Vi har fortsatt et håp om å finne henne i live. Vi holder alle muligheter åpne, opplyste politiadvokat André Lillehovde van der Eynden under pressebriefen.