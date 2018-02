Et ektepar i 40-årene er funnet døde i sin egen bolig i Nordkapp kommune i dag.

Dødsfallene etterforskes som mistenkelige, ifølge politiet.



Paret har tre barn, to mindreårige og ett barn over 19.



Politiet har ikke konkrete opplysninger som gir grunn til å mistenke at det er skjedd noe kriminelt, og kan ellers ikke gi ytterligere informasjon om saken.