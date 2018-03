Eldre får klippekort på aktivitet

AKTIVITETSKORT: Oslo byråd tilbyr aktivitetskort for eldre. Foto: Shutterstock

Oslo kommune har innført aktivietstilbud for eldre, men møter skepsis fra Senior Norge.

- Det er fantastisk hvis det funker, sier kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Senior Norge.





Tilbudet innebærer at eldre med hjelpebehov får et såkalt klippekort som gir 30 minutter aktivitetstid sammen med en hjelpepleier hver uke.

– I utgangspunktet er dette et kjempegodt tilbud for de som bor hjemme og har vedtak om hjemmetjenester, sier Engelstad.

Vil forebygge ensomhet

– Målet er å forebygge isolasjon og ensomhet og dermed gi økt livskvalitet, sier Oslo eldrebyråd Tone Tellevik Dahl.



De eldre har også muligheten til å samle opp klippekortene til en lengre aktivitet hvis de ønsker der. Kortet kan brukes på kino, besøke venner og familie, shopping eller en kafétur.

Skeptisk

Engelstad er skeptisk til om dette vil fungere i praksis.

– Allerede i dag er det jo et stort problem i hjemmetjenesten at det kommer 10 til 15 ulike personer hjem til de som trenger hjelp. At de da skal følge ut og være med.. tja. vi får se hvordan det går, sier Engelstad.

Tellevik Dahl sier de vil bruke penger fra blant annet eiendomsskatten til å øke bemanningen i hjemmetjenesten for å blant annet kunne tilby de aldre med aktivitet.

– Hvis de får det til å fungere i Oslo, så vil jeg si at alle kommuner bør ta i bruk denne løsningen så snart de kan, sier Engelstad.

Ber kommuner følge etter

Eldreminister Åse Michaelsen roser Oslo kommune for tilbudet, men vil likevel ikke pålegge andre kommuner å gjøre det samme.

– Jeg kan ikke pålegge alle kommuner å gjøre akkurat dette, men jeg vil berømme Oslo kommune for å tenke nytt, sier Michaelsen.

Senior Norge er positive til tiltaket, men frykter mangel på midler vil gjøre tilbudet vanskelig å gjennomføre.



Michaelsen viser til reformen "leve hele livet" som er regjeringens tiltak for en bedre eldreomsorg. Fra 2019 vil de stå klare med et støtteapparat for kommunene.



I tillegg oppfordrer Michaelsen kommunene til å se på frivillg arbeid.





– Hvis de binder opp personell som de allerede har som de har behov for i tjeneste til andre oppgaver, så er det kanskje viktig å åpne døren for frivillighet og ideele som ønsker å ta i et tak, sier eldreministeren.